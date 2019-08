Dier onder Dak bakt opnieuw pannenkoeken aan Brielpaviljoen Anthony Statius

02 augustus 2019

13u32 2 Deinze De dierenvrienden van Dier onder Dak nodigen iedereen opnieuw uit om pannenkoeken te eten aan het Brielpaviljoen. De deuren gaan op zaterdag en zondag open vanaf 14 uur.

Het pannenkoekenweekend van Dier onder Dak is ondertussen een vaste afspraak geworden. Iedereen is dit weekend welkom in het Brielpaviljoen, aan de ingang van de Brielmeersen, voor twee pannenkoeken en een tas koffie of frisdrank. Hiervoor betaal je 4 euro en de opbrengst is volledig ten voordele van de vzw Dier onder Dak.

Met deze steun kunnen de vrijwilligers verder de dieren in nood helpen. Meer info via Berlinda: 0472/40.27.30, Lucrèce: 0494/90.88.66, Helga: 0478/57.87.36, Benedicte: 0477/66.53.49 of www.dieronderdak.be.