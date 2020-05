Dienstverlening stad en OCMW niet meer beperkt tot dringende zaken Anthony Statius

15 mei 2020

16u59 2 Deinze Verschillende diensten van de stad Deinze bieden vanaf maandag 18 mei een uitgebreidere dienstverlening aan of starten opnieuw op. Ook minder dringende bezoeken zijn opnieuw mogelijk, maar uitsluitend op afspraak.

Ook de stads- en OCMW-diensten van Deinze komen stilaan uit lockdownmodus. “Sinds half maart kunnen de burgers alleen voor dringende zaken terecht in Leiespiegel, het gemeentehuis Nevele en de technische uitvoeringsdienst”, zegt schepen Filip Vervaeke (Open Deinze). “Door de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen hernemen deze diensten vanaf maandag 18 mei hun normale werking. Ook de administratieve diensten in jeugdcentrum Brieljant en Brielpunt starten terug op.”

“De veiligheid van het personeel en de bezoekers primeert”, vervolgt Vervaeke. “Om te vermijden dat te veel bezoekers tegelijk aanwezig zijn, wordt er alleen op afspraak gewerkt. We nemen maatregelen om de sociale afstandsregels te kunnen handhaven, voorzien ontsmettingszuilen en plaatsen plexiglas aan de balies. Aan de bezoekers vragen we om een mondmasker te dragen. Wie er zelf geen heeft, kan er één krijgen aan de balie.”

Burgers kunnen een afspraak maken via het algemeen e-mailadres van de betrokken dienst (zie www.deinze.be/diensten) of via het algemeen onthaalnummer 09/381.95.00.