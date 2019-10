Deze wenskaart komt recht uit de Tolpoortstraat: Standaard Boekhandel en stadsdichter vereeuwigen ‘Tolpoortpijn’ als origineel geschenk Anthony Statius

04 oktober 2019

13u38 3 Deinze Het gedicht ‘Tolpoortpijn’ van stadsdichter Steven Van de Putte is nu ook als geschenkje te verkrijgen. Zijn ode aan het standbeeld dat vroeger de Tolpoortstraat sierde, hing een tijdje in de vitrine van BelCoPrint en is vanaf dit weekend als wenskaart te krijgen bij Standaard Boekhandel.

Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober vindt het Weekend van de Klant plaats. Tijdens deze jaarlijkse traditie zetten winkeliers hun trouwe klanten in de bloemetjes en dit gaat in vele handelszaken gepaard met een kleine attentie. Bij de Standaard Boekhandel pakken ze voor deze gelegenheid uit een postkaart waarop het gedicht Tolpoortpijn van stadsdichter Steven Van de Putte staat.

“Ik schreef Tolpoortpijn naar aanleiding van mijn aanstelling als stadsdichter in mei”, zegt Steven. “Het gedicht maakt deel uit van een gedichtencyclus met Reynaert De Vos en haan Canteclaer in de hoofdrol. Als eerste gedicht van de cyclus verwijst ‘Tolpoortpijn’ naar het beeld van Chris Ferket, ‘Reynaert op het graf van Coppe’, dat jarenlang in de Tolpoortstraat stond tot de stad het weghaalde na herhaaldelijk vandalisme. Het gedicht hing een tijdje uit in de vitrine van BelCoPrint, vlak bij waar het beeld vroeger stond, en nu ben ik blij dat Standaard Boekhandel het wil vereeuwigen in deze wenskaarten.”

“Wie vanaf dit weekend langskomt in de boekhandel, krijgt een postkaart cadeau”, zegt Nancy Secelle van Standaard Boekhandel. “Op de achtergrond prijkt het beeld van Chris Ferket. Onze winkel heeft altijd al een hart voor talent van eigen bodem gehad en ook Steven trad hier al meermaals op. We hopen dat het een collector’s item wordt in onze stad. Liefhebbers zijn vanaf dit weekend welkom, zolang de voorraad strekt. Er geldt geen aankoopverplichting.”