Deze VTI-leerlingen hebben met hun eindwerk indruk gemaakt op de ondernemerswereld Anthony Statius

29 mei 2019

12u25 3 Deinze De onafhankelijke bedrijvenorganisatie Voka Oost-Vlaanderen heeft de winnaars van de TalentWerkt!-wedstrijd bekendgemaakt. De leerlingen van VTI Deinze kregen hun prijs dinsdagmiddag in de raadzaal van dienstencentrum Leiespiegel.

In Deinze, Oudenaarde en Eeklo organiseerde Voka Oost-Vlaanderen, in samenwerking met lokale technische scholen, een tweede editie van ‘TalentWerkt!”. Opzet van dit initiatief is de waardering voor het technisch onderwijs versterken en de banden tussen lokale bedrijven en de directie, leerkrachten en laatstejaars van het technisch onderwijs, nauwer aanhalen. Tijdens “TalentWerkt!” worden de GIP-werken van jongeren kritisch beoordeeld door een jury van bedrijfsleiders uit de eigen regio.

De winnaars van VTI Deinze zijn Brent Vanhee (bouw), Sven Verstaen (hout), Thomas Hellin (industriële wetenschappen), Steven Dhondt (auto), Dries Dhont en Arne Meirhaeghe (elektriciteit-elektromechanica) en Jasper Van Kerkhove (mechanica-elektromechanica). Uiteindelijk werd Steven Dhondt gekozen als eindwinnaar van de wedstrijd.

In totaal studeren aan de drie deelnemende scholen (VTI Deinze, BernardusTechnicum Oudenaarde en PTI Eeklo) 662 leerlingen af. Zowat 60 ondernemers hebben toegezegd om de eindwerken van 66 genomineerde leerlingen te evalueren.