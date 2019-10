Deze sportkledij is 100% made in Deinze: Liebaert Textiles pakt voor het eerst in 132 jaar uit met eigen merk RectoVerso Familiebedrijf stelt sportkledij voor met modeshow in fabrieksgebouw Anthony Statius

01 oktober 2019

16u41 6 Deinze Voor het eerst in 132 jaar lanceert textielbedrijf Liebaert een eigen kledinglijn. Het familiebedrijf uit Deinze pakt uit met RectoVerso, een premium sportmerk voor vrouwen dat momenteel enkel online en in de fabriek zelf te koop is. “Van ontwerp tot legging, T-shirt of sportbeha, alles gebeurt onder hetzelfde dak”, z egt brand manager en vijfde generatie Camille Liebaert. Op donderdag 17 oktober wordt RectoVerso voorgesteld tijdens een modeshow.

Liebaert is één van die klinkende namen die Deinze op de kaart heeft gezet als kleine industriestad. In 1887 stampte Marcel Liebaert het gelijknamige textielbedrijf uit de grond aan het huidige Statieplein in Deinze, en wat begon met het maken van riemen en bretellen evolueerde tot de productie op grote schaal van elastische stoffen en band voor wereldberoemde merken zoals MarieJo, Marks & Spencer en Calvin Klein. Maar in het voorjaar pakte de textielfabrikant voor het eerst in 132 jaar uit met haar eigen merk: RectoVerso. Camille Liebaert, ondertussen al de vijfde generatie, stapte een jaar geleden als brand manager in het familiebedrijf en zij ontfermt zich over het huismerk.

Elegant, maar ook stoer

“Onder de naam RectoVerso lanceren we kwaliteitsvolle en duurzame sportkledij voor vrouwen”, zegt Camille. “Ons gamma zoekt de grens tussen prestatiegerichte en modieuze sportkleding. Hiermee brengen we de dualiteit die in veel vrouwen schuilt naar boven: het is kledij die elegant en vrouwelijk maar tegelijk ook avontuurlijk en stoer is. Ook onze slagzin ‘Le chic et le choc’ verwijst naar deze dualiteit. In ons productgamma hebben we T-shirts, topjes, sportbeha’s en leggings, maar ook sporttassen en blazers. Onze eerste collectie werd in het voorjaar gelanceerd en in februari 2020 komt onze tweede collectie uit. Voorlopig hebben we enkel kledij voor vrouwen, maar we zijn bezig met het ontwerpen van leggings, shorts en T-shirts voor mannen. We brengen bewust slechts een collectie per jaar uit omdat we geloven in ‘slow fashion’ en niet in de wegwerpcultuur die momenteel alomtegenwoordig is.”

In Deinze gemaakt

RectoVerso was al te koop in een pop-upwinkel in Antwerpen en in Knokke, samen met KAAI Bags, en Camille trekt ook naar verschillende events om het merk voor te stellen. “Momenteel is het enkel online en hier in de fabriek te verkrijgen”, zegt Camille. “Wat RectoVerso uniek maakt is dat alles van begin tot einde in Deinze wordt gemaakt. Zowel het ontwerp, het produceren van de stoffen en de band als de confectie gebeurt allemaal onder hetzelfde dak. Dit is een bewuste keuze geweest van mijn vader Alain, die het merk samen met mijn broer Mathieu bedacht heeft. In plaats van te opteren voor productie in lagelonenlanden wordt alles voor de volle 100 procent hier in Deinze gemaakt. Ons bedrijf stelt 160 mensen te werk en het is vooral vanuit een sociale verantwoordelijkheid dat we kozen voor deze manier van werken. Dit vertaalt zich uiteraard in een hoger prijskaartje, maar je hebt wel meer garantie op kwaliteit en betere werkomstandigheden.”

Om het brede publiek te laten kennismaken met RectoVerso organiseert Liebaert op donderdag 17 oktober een modeshow in het fabrieksgebouw. Inschrijven kan nog tot maandag 7 oktober via hello@rectoversosports.be.

Meer info via www.rectoversosports.be.