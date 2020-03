Deze school maakt gelaatsschermen voor zorgverleners: “Zo verlengen we levensduur van mondmaskers” Anthony Statius

20 maart 2020

11u19 23 Deinze In het VTI van Deinze werken leerkrachten en directieleden met man en macht aan ‘face shields’. Deze gezichtsbeschermers moeten er voor zorgen dat mondmaskers van artsen en verpleegkundigen langer proper blijven.

Ook technische scholen dragen hun steentje bij in deze coronacrisis. Op vraag van het Sint-Vincentiusziekenhuis van Deinze maakt het VTI gelaatsschermen of ‘face shields’, die het volledige gezicht beschermen. Normaal gezien worden gelaatsschermen gebruikt bij het lassen, maar de zelfgemaakte exemplaren van VTI moeten zorgverleners beschermen tegen besmetting door het coronavirus.

“Een gelaatsscherm heeft als voordeel dat het mondmasker langer proper blijft”, zegt directeur Sam Heyerick. “Het kan zo de levensduur van de mondmaskers verlengen. Aangezien er nergens face shields te verkrijgen zijn, heeft het ziekenhuis ons gevraagd om er zelf te maken.”

“We gebruiken hiervoor speciale folie, die we kregen van de Deinse Drukkerij Vermaercke”,vervolgt Heyerick. “Met onze computergestuurde lasersnijmachine worden uit ieder folieblad acht maskers gesneden. Vervolgens gebruiken we tochtband voor ramen om het scherm aan vast te maken en met een elastiek blijft alles op zijn plaats zitten. Het is zeer gemakkelijk om te maken. Het eerste prototype was donderdag af en nu zijn we met een team leerkrachten druk in de weer om er zo snel mogelijk te kunnen leveren. Om te beginnen maken we er 2.000 en die zullen geleverd worden aan het Sint-Vincentiusziekenhuis van Deinze en Maria Middelares in Gent.”