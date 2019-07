Deze Deinzenaren werden door de stad gehuldigd Anthony Statius

02 juli 2019

15u22 2 Deinze Het stadsbestuur van Deinze heeft op dinsdag 2 juli vier verdienstelijke Deinzenaren gehuldigd. Bruno Vanobbergen, Hugo Thoen, Frank Lippens en Johan Dhondt werden beloond voor hun opmerkelijke levenswandel.

Na Peter Degadt en Bert Hoogewijs werden opnieuw vier Deinzenaren door de stad erkend als verdienstelijke inwoner. De eerste is gewezen kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen, die op 1 maart de functie algemeen directeur van het Vlaams Agentschap Opgroeien opnam. Hij is peter van het charter Generatie 2020 waarin alle Deinse scholen samenwerken om in het onderwijs aandacht te hebben voor het welzijn van kinderen en jongeren. De tweede Deinzenaar is professor Hugo Thoen, doctor in de archeologie en erehoogleraar aan de Universiteit Gent. Hij leidde tal van opgravingen in binnen- en buitenland en verscheidene opgravingen in Deinze. Jarenlang was hij ook lid van de stedelijke adviescommissie rond monumenten-, landschaps- en erfgoedzorg. De derde in de rij is Frank Lippens, die van 1979 tot 2019 algemeen directeur was van het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze en tenslotte mag ook Johan Dhondt zichzelf verdienstelijke inwoner noemen. Johan is sinds 1 december 2006 regeringscommissaris, was jarenlang voorzitter van het college van regeringscommissarissen en zette zich gedurende vier legislaturen in als raadslid van het OCMW en stad Deinze.

De vier mannen kregen uit handen van burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) een litho van The book of hours, het kunstwerk van de Argentijnse kunstenaar Jorge Macchi, dat in de raadzaal van dienstencentrum Leiespiegel werd geïnstalleerd.