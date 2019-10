Deze Deinse politica gaat iedere zondagavond live op Facebook: “Kijkers mogen me alles vragen” Anthony Statius

11 oktober 2019

09u09 2 Deinze Gemeenteraadslid Tess Minnens (Open Deinze) start op zondag 13 oktober met een reeks Facebook Live-uitzendingen waarin ze haar visie uiteenzet rond actuele thema’s. “Iedereen kan vragen stellen, deelnemen of me uitdagen”, zegt Tess.

Sociale media worden meer en meer een tool waarmee politici in een keer een grote groep mensen kunnen bereiken. Met haar Sunday Late Night Talks, dat zijn wekelijkse Facebook Live-uitzendingen op zondagavond, gaat het Deinse gemeenteraadslid Tess Minnens, nog een stapje verder.

“Vanaf nu zondag tot het einde van het jaar wil ik elke zondagavond mensen trakteren op een halfuurtje informatie, visie en plezier”, zegt Tess. “Wie vragen heeft, eens wil deelnemen aan een uitzending of een uitdaging heeft, kan me contacteren via mijn Facebookpagina. Elke week trek ik er een aantal vragen uit en ga ik een uitdaging aan.”

“Ik vind het belangrijk dat politici nieuwe manieren van communicatie gebruiken en ben benieuwd naar de reacties”, legt Tess uit. “Natuurlijk kadert het ook in mijn campagne als kandidaat-voorzitter voor Jong VLD nationaal, waarmee ik met dit concept ook andere jonge politici wil inspireren om politiek vernieuwend aan te pakken. De uitzendingen gaan alvast door tot en met 29 december. Ik weet zeker dat ik de komende weken genoeg te vertellen heb en als het concept aanslaat, doe ik gewoon verder. De eerste Sunday Late Night Talks wordt opgenomen vanuit FoodBart in Deinze, maar de bedoeling is om telkens een verschillende locatie te bezoeken. Ik wil gerust het land doorkruisen om op locatie op te nemen, maar ik begin aan de bron, waar Bart (Vandekerckhove, red.) en ik acht jaar geleden aan het Jong VLD avontuur zijn begonnen.”

De uitzending start iedere zondagavond om 21 uur op de Facebookpagina van Tess.