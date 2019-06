Derde wandelzoektocht door stadscentrum en de Brielmeersen Anthony Statius

17 juni 2019

12u12 0 Deinze De dienst toerisme en Deinzenaar Alfred Bauwens hebben voor de derde maal een wandelzoektocht uitgestippeld. Deze keer is het een fotowandelzoektocht van vijf kilometer lang geworden.

De fotowandelzoektocht start en eindigt in de Lucien Matthyslaan in Deinze. Het traject loopt door het provinciaal recreatiedomein De Brielmeersen en het centrum van Deinze. Het parcours is toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelgebruikers en iedereen kan eraan deelnemen. 28 foto’s helpen je het kleinste detail langs de wandeling te ontdekken. Om de moeilijkheidsgraad nog een beetje te verhogen, staan de foto’s niet volgens het traject van de wandeling. De schiftingsvraag vind je in het toeristische infokantoor van Deinze. De dienst toerisme werkte hiervoor samen met Alfred Bauwens, een vrijwilliger uit Deinze, die in zijn vrije tijd zoektochten opmaakt.

De fotowandelzoektocht in Deinze loopt van zaterdag 15 juni tot en met maandag 30 september. De antwoordformulieren verwachten we ten laatste op 1 oktober. Het parcours en antwoordformulier zijn gratis te verkrijgen bij de dienst toerisme in DC Leiespiegel, het infopunt toerisme in de bibliotheek van Landegem en online op www.langsdeleie.be/wandelzoektocht.