Derde kanogevecht aan Astene Sas Anthony Statius

19 augustus 2019

12u04 0 Deinze De Deinse Kajak Club organiseert op zondag 1 september de derde Battle of Astene Sas. Iedereen kan opnieuw deelnemen aan het kanogevecht en inschrijven kan nog tot zondag 25 augustus.

Na de zeer geslaagde vorige edities nodigt de Deinse Kajak Club voor de derde keer alle sportievelingen uit om deel te nemen aan verschillende proeven op het water ter hoogte van Astene Sas.

“De battle wordt betwist in kano’s met zes personen die het in een vriendschappelijke en sportieve strijd tegen elkaar zullen opnemen in verschillende disciplines”, klinkt het bij de club. “Er staan snelheid, strategie, kracht en evenwicht op het programma. De laatste proef bestaat uit een steekspel waarbij de respectievelijke kapiteins van het team achteraan de kano plaatsnemen en proberen om elkaar het water in te duwen met een lans. De eerste proeven starten om 10 uur. De organisatie zorgen voor voldoende kleedruimte en sanitair en uiteraard ook voor de boten, zwemvesten, paddels en helmen. Via inschrijving zijn alle deelnemers verzekerd.”

Iedereen van jong tot oud kan en mag deelnemen. Er is een jeugdcategorie met deelnemers tussen 10 en 17 jaar, en volwassenen zijn welkom tussen 18 en 99 jaar. Ook supporters zijn van harte welkom. Er is randanimatie voorzien. Wie wil inschrijven voor de battle doet dit best vóór zondag 25 augustus via battle@deinsekajakclub.be.