Deinzenaren en Nevelaars verbroederen tijdens nieuwjaarsreceptie op bomvolle Markt Anthony Statius

05 januari 2020

14u25 10 Deinze De Markt van Deinze liep goed vol voor de nieuwjaarsreceptie. Ook Nevelaars staken de vroegere gemeentegrens over om het glas te heffen op het nieuwe jaar.

Dankzij het zachte winterweer kwamen de Deinzenaren zondagvoormiddag massaal naar de nieuwjaarsreceptie afgezakt. Proeven van lokale streekproducten en aangename ontmoetingen, meer moet dat soms niet zijn. Voor het eerst werd er met herbruikbare bekers gewerkt, maar dat verliep allemaal vlot.

Dankzij de gratis pendeldienst geraakten inwoners uit Nevele ook gemakkelijk in het stadscentrum. Al was dat voor velen niet nodig. Nevelaar Manuel De Moor en zijn vrouw Greta kwamen op eigen houtje naar Deinze. “Het is de eerste keer dat we naar de receptie in Deinze komen en het is voor herhaling vatbaar. Het is een ideaal moment om met onze vrienden Julien en Rosette uit Astene het nieuwe jaar te vieren. Hier kunnen alle inwoners van de fusiestad met elkaar verbroederen.”