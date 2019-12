Deinzenaar wapent holebi’s tegen homofoob geweld: “Een gevecht vermijden blijft de beste optie”

Deinze

Andries Deschans en Ben Roers van Nimema, een organisatie die zelfverdedigingstraining voor vrouwen organiseert, geeft hij graag wat meer uitleg over het nut van deze unieke lessen.

Deinzenaar Jurgen Claus (46) start in februari met zelfverdedigingslessen voor holebi’s. Een belofte die de politieman maakte toen hij werd verkozen tot Mister Bear Belgium, een verkiezing binnen de homogemeenschap. Zijn verhaal kon u in oktober in deze krant lezen, maar samen met