Deinzenaar vereeuwigt Gampelaeredreef in vier seizoenen Anthony Statius

09 maart 2020

09u40 0 Deinze Deinzenaar Joachim Bossaer heeft de Gampelaeredreef in Astene op een originele manier in beeld gebracht. Hij nam in ieder seizoen een foto vanop dezelfde plaats en het resultaat oogt spectaculair in zijn eenvoud.

De oude lindebomen in de Gampelaeredreef zijn een feest voor het oog voor al wie door de dreef rijdt of wandelt. Dat vindt ook Joachim Bossaer van het tuinonderhoudsbedrijf BOS-ART. Hij vereeuwigde de pittoreske dreef in ieder seizoen en postte de fotocollage op Facebook.

“Ik woon in de nabijgelegen Kouterlosstraat en passeer er bijna iedere dag”, zegt Joachim. “Toen het in de winter van 2017 hevig had gesneeuwd ben ik uit mijn auto gestapt om het tafereel vast te leggen op foto. Dan volgde de lente, mijn favoriete seizoen, en ik kreeg het idee om ieder seizoen een foto te nemen vanop dezelfde plaats. In de herfst van vorig jaar heb ik de laatste foto genomen. Het is misschien wel de laatste keer dat we dit zullen meemaken, want de meeste lindes zijn ziek en als ze doodgaan zullen ze misschien vervangen worden door nieuwe bomen.”