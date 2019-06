Deinzenaar organiseert fietstocht voor Viblo Leieland Anthony Statius

18 juni 2019

16u15 0 Deinze Deinzenaar Kurt Dhaene organiseert op zaterdag 29 juni de derde editie van de fietstocht Europal Cycling Challenge. De routes beginnen in het West-Vlaamse Heule bij Kortrijk en de opbrengst gaat naar Viblo Leieland, de school voor buitengewoon onderwijs aan de Kouter in Deinze.

De Europal Cycling Challenge is ondertussen gekend onder wielertoeristen. Op zaterdag 29 juni kan er voor de derde keer gefietst worden voor het goede doel en deze keer kunnen de deelnemers kiezen tussen afstanden van 50, 85 en 140 kilometer. Het evenement wordt ondersteund door Driespoort Shopping Deinze.

“De tocht slingert door bewegwijzerde wegen in het prachtige Heuvelland en zet op deze manier enkele ‘plugstreets’ (verwijzing naar de Engelse verbastering van Ploegsteert, red.) in de kijker”, zegt Kurt. “In deze West-Vlaamse regio zijn er meerdere onverharde, vernieuwde stukjes weg die verwijzen naar de Groote Oorlog. Fietsen met een extra dimensie dus: in een historisch kader én voor het goede doel. Dit jaar kozen we voor Viblo Leieland, een school voor buitengewoon onderwijs. Deze kinderen leveren ook iedere dag een strijd en wij willen hen hierbij helpen.”

“Met de opbrengst zal onze school tablets aankopen”, zegt Viblo Leieland-directeur Pascal Raes. “Het is van maatschappelijk belang om de kinderen meer en meer vertrouwd te maken met verschillende ICT-toepassingen. Dit gaat over het leren gebruiken van vaste computers en laptops, aanbrengen van basisvaardigheden in het eenvoudig programmeren, leren typen met tien vingers, alsook het gebruik van tablets.”

De start-en aankomstplaats van de Europal Cycling Challenge vindt plaats aan sportcentrum De Wembly in de Moorseelsestraat 144 in Heule. Inschrijven kan enkel ter plaatse, vanaf 7.30 uur. Leden van Wielerbond Vlaanderen en Vlaamse Wielrijdersbond betalen 5 euro, niet-leden betalen 7 euro. Kortweg Cycling Travel staat in voor de technische assistentie tijdens de tochten. Meer info via https://t4cycling.wixsite.com/home.