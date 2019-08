Deinzenaar neemt deel aan Rammelbakken Reis: met gepimpte Volkswagen uit 1997 door zeven Europese landen



Anthony Statius

12 augustus 2019

09u03 0 Deinze Tom Van de Wiele (45) uit Deinze neemt dit jaar voor het eerst deel aan de Rammelbakken Reis, een toch wel aparte roadtrip waarbij een colonne oude auto’s door zeven Europese landen trekt. Samen met de Nederlandse autofreak Alexandra Kranenkamp vormt Tom het t eam Four x For fun en het duo herdoopte een Volkswagen Passat uit 1997 om tot de Zombie Hunter. “Het is een reis en geen race, je scoort punten met originaliteit”, zegt Tom.

Bij ons is het misschien minder bekend, maar in Nederland is de Rammelbakken Reis een populair fenomeen. Ieder jaar trekken tientallen teams met een gammele ‘rammelbak’ al toeterend door Europa. Onder de deelnemers bevindt zich dit jaar ook Tom Van de Wiele uit de Grimbaartstraat in Deinze. Tom heeft al jaren een passie voor auto’s en door zijn interesse voor automechanieken bracht hem in contact met zijn Nederlandse teamgenote Alexandra Kranenkamp.

“Ik sleutel al van mijn achttien jaar aan auto’s”, vertelt Tom. “Tien jaar geleden zag ik toevallig enkele kleurrijke auto’s door Deinze rijden met daarop stickers van de Carbage Run, een gelijkaardige wedstrijd. Het leek me tof om daar ooit eens aan mee te doen, maar het is er nooit van gekomen, tot ik in de avondlessen carrosserie in VTI Alexandra tegen het lijf liep. Zij overtuigde me om mee te doen aan de zesde editie van de Rammelbakken Reis, die op zondag 1 september start in Breda. De roadtrip voert ons door zeven Europese landen tot in Praag en op 7 september komen we terug aan in Nederland.”

“Om te mogen deelnemen hadden we wel nog een ‘rammelbak’ nodig”, vervolgt Tom. “De auto waarmee je rijdt, mag niet meer dan 750 euro kosten bij aankoop en hij mag niet jonger zijn dan het bouwjaar 2000. Wij zijn gegaan voor een Volkswagen Passat 2.8 VR6 synchro uit 1997. Deze stond te koop voor 750 euro en we hebben nog kunnen afdingen naar 500 euro. Na een grondige onderhoudsbeurt en het vervangen van twee zetels, konden we al de baan op. Maar het leuke aan de Rammelbakken Reis is dat de meeste teams hun wagen pimpen tot een originele rammelbakken. Alexandra is fan van zombiefilms en dus hebben we onze Volkswagen omgevormd tot de Zombie Hunter. Het bordeauxkleur werd vervangen door zwarte en witte vlakken, er werd een kist op het dak gemonteerd en dankzij een sirene en lichtjes valt hij nog meer op. Nu moeten we onze Zombie Hunter enkel nog afwerken met stickers en wieldoppen en dan zijn we er klaar voor.”

“Het is geen Rammelbakken race, dus je hoeft niet de snelste te zijn. Je scoort punten door opdrachten onderweg uit te voeren en ook de originaliteit van je auto speelt mee. We doen vooral mee voor het avontuur en het is een uitdaging om onze autokennis te testen”, besluit Tom.