Deinzenaar dingt mee naar titel LEGO MASTER 2020 Anthony Statius

01 april 2020

13u48 1 Deinze David Vanhee (42) uit Deinze is een van de kandidaten voor het nieuwe VTM-programma LEGO MASTER. De archeoloog is vanaf zaterdag 11 april te zien met zijn LEGO-creaties.

De wereldberoemde LEGO-blokjes zorgen nu ook op het kleine scherm voor ongeziene taferelen. Vanaf zaterdag 11 april om 20.25 uur presenteert Kürt Rogiers samen met zijn Nederlandse co-host Ruben Nicolai LEGO Masters, een programma op VTM voor het hele gezin: voor ouders die nostalgisch terugdenken aan vroeger en jongeren die overdonderd en geïnspireerd worden door de eindeloze mogelijkheden van ‘de steentjes’. Opzet? De meest oogverblindende, creatieve en fantasierijke bouwwerken maken.

Creatieve uitlaatklep

Een van de deelnemers is David Vanhee uit Deinze en hij vormt samen met Izegemnaar Giovanni een LEGO-duo . Beide mannen werken parttime en zorgen daarnaast voor hun kinderen. David is archeoloog en geeft voorlichting over archeologie op scholen met een zelf ontwikkeld LEGO-pakket. Giovanni is poetsman, is muzikaal en poëtisch, speelt gitaar en doet aan straattheater. De heren zien LEGO allebei als een creatieve uitlaatklep. “Enkele jaren geleden kwamen wij mekaar regelmatig tegen tijdens LEGO-beurzen, maar verder hadden we niet veel contact”, klinkt het. “Tot de oproep van LEGO MASTERS. Al snel bleek het ook verder te klikken en voor we het wisten, mochten we onze krachten bundelen. Of onze kinderen ook met LEGO spelen? Zeker, maar evenveel met ander speelgoed. We mogen niet overdrijven, anders dromen we continu van de bouwstenen.”