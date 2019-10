Gesponsorde inhoud Deinzenaar Carlos Alleene te zien op tv Anthony Statius

07 oktober 2019

14u41 0 Deinze Deinzenaar Carlos Alleene is van maandag 7 tot vrijdag 11 oktober te gast in het tv-programma ‘Aan het juiste adres’ van Michel Follet.

Auteur en literair criticus Carlos Alleene zal in Aan het juiste adres komen spreken over zijn recent boek ‘Voor ik het vergeet’, het Raveelmuseum en de interviewreeks Een uur cultuur, die hij samen met Yves Van Durme presenteert. Naast Carlos is ook Guy De Pré, radiomonument en presentator van De Prehistorie, te gast in het programma.

Je kan ‘Aan het juiste adres bekijken via Telenet (kanaal 51), Proximus (kanaal 90), Orange (kanaal 39) en TV-Vlaanderen (kanaal 13).