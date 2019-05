Deinzebon ook bruikbaar bij Nevelse handelaars Anthony Statius

24 mei 2019

11u10 0 Deinze Sinds kort is de Deinzebon ook bruikbaar bij de Nevelse handelaars. De cadeaubon werd ook in een nieuw jasje gestoken.

Schepen voor Lokale Economie Bruno Dhaenens (Open Deinze) breidt de cadeaubon van Dienze uit naar lokale handelaars in elke deelgemeente van de fusiestad. “We staken de cadeaubon in een nieuw jasje: een zwarte enveloppe in gouden letters, want onze handelaars zijn allemaal goud waard. De Deinzebon kan aangekocht worden in dienstencentrum Leiespiegel en het voormalig gemeentehuis in Nevele.”