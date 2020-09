Deinze zet lokale duurzame helden in de kijker Anthony Statius

15 september 2020

10u09 1 Deinze Tijdens de week van de duurzame gemeente, die loopt van 18 tot 25 september, zet Deinze haar lokale duurzame helden in de kijker. Ontdek deze helden hieronder.

Samen met 91 andere Vlaamse steden en gemeenten viert Deinze de vijfde verjaardag van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. “Tijdens deze week worden onze lokale duurzame helden in de kijker gezet”, vertelt burgemeester Jan Vermeulen. “Het gaat om mensen en organisaties die de voorbije maanden bijzondere inspanningen hebben geleverd om de medemens en en ons klimaat te helpen en die zich ook in de toekomst blijven inzetten voor een duurzame wereld.”

In totaal zijn er zeven lokale duurzame helden. Zo is er de school VTI Deinze, die duizenden gezichtsmaskers heeft gemaakt voor de zorgsector, en Demival, het bedrijf dat de maskers nu produceert en verdeelt. Ferm organiseerde een naaiatelier mondmaskers voor doven, slechthorenden en mensen met een beperking en de vrienden van KeMoPoDi ondersteunen de Senegalese zustergemeenten extra tijdens de coronacrisis. De Boerenmarkt in Landegem en de Lokaalmarkt in Deinze zorgen voor korte keten aan een eerlijke prijs en tenslotte is er de stedelijke jeugdraad, die gratis anti-verveelpakketten voor kinderen in kwetsbare gezinnen verdeelde.

Tijdens de week van de duurzame gemeente vinden er ook allerlei acties plaats. Marktbezoekers krijgen op woensdag 23 september droomkaartjes, waarop je jouw duurzame dromen voor de stad in 2030 kan neerschrijven. Op vrijdag 25 september om 9 uur is er een slotmoment voorzien aan dienstencentrum Leiespiegel.