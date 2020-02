Deinze zamelt 35.000 euro in voor 11.11.11 Joeri Seymortier

17u38 0 Deinze Deinze heeft een kleine 35.000 euro kunnen overschrijven op de rekening van 11.11.11.

De vrijwilligers en medewerkers van de 11.11.11-actie hebben een receptie aangeboden gekregen als dank voor hun inzet. “In Deinze en in Nevele kunnen we terugkijken op een geslaagde actie”, zegt Peter Parmenter. “In Deinze-centrum en Petegem werd meer dan 15.000 euro opgehaald voor projecten in het Zuiden. Dat is een lichte stijging tegenover vorig jaar. In het vroegere Nevele werd een gelijkaardig bedrag opgehaald. Als we de inwonersaantallen vergelijken is dit een heel straffe prestatie. Samen met de gemeentelijke premie van stad Deinze kunnen we een kleine 35.000 euro aan 11.11.11 overschrijven. De organisatoren hopen volgend jaar meer gemeenten te kunnen bedienen.”

Mensen en verenigingen die willen helpen kunnen altijd contact opnemen met Tom Vermeir op tomvermeir@telenet.be of met de dienst Welzijn van de stad Deinze.