Deinze wordt beheerder van schakelzorgcentrum voor coronapatiënten

16 april 2020

15u24 0 Deinze Twintig gemeenten en drie eerstelijnszones bereiden een schakelzorgcentrum voor coronapatiënten voor. Er wordt opvang voorzien in de oude materniteit van AZ Maria Middelares in Sint-Denijs-Westrem. Indien er groen licht komt van de Vlaamse regering, neemt Deinze de coördinerende rol op zich.

De gemeenteraad van Deinze spreekt zich op donderdag 23 april principieel uit over een samenwerkingsverband met negentien andere gemeenten en drie eerstelijnszones voor de organisatie van een schakelzorgcentrum waar Covid-19-patiënten kunnen opgevangen worden. Het AZ Maria Middelares Sint-Denijs-Westrem stelt haar oude materniteit met 29 bedden ter beschikking.

“Of een dergelijk schakelzorgcentrum de deuren effectief moet openen, dat is een beslissing van de Vlaamse regering”, zegt de Deinse schepen Johan Cornelis (CD&V), die samen met dokter en voorzitter van de eerstelijnszone Schelde en Leie Johan Matthijs de coördinerende rol op zich zal nemen. “Deinze werd met het akkoord van een stuurgroep aangesteld als beherende stad. Dit wil zeggen dat zij de administratie op zich neemt en werkt aan de oprichting van een interbestuurlijk samenwerkingsverband. Een schakelzorgcentrum heeft twee doelstellingen: een vlotte doorstroming van patiënten vanuit het ziekenhuis of triagecentrum naar de thuissituatie mogelijk maken en de ziekenhuiscapaciteit maximaal voorbehouden voor complexe zorg en vrijwaren van niet-essentiële opnames. In sterk getroffen regio’s, zoals rond Sint-Truiden en Aalst, zijn de eerste schakelzorgcentra operationeel.”

Er worden in Vlaanderen dertig schakelzorgcentra gepland, waaronder zes voor de provincie Oost-Vlaanderen. Voor onze regio gaat het om twintig gemeenten en drie eerstelijnszones met in totaal 296.660 inwoners. Het gaat om de steden en gemeenten Ronse, Zottegem, Oudenaarde en Deinze, en de gemeenten Brakel, De Pinte, Gavere, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Lierde, Maarkedal, Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zwalm en Zulte.

