Deinze Winkelstad verwent met gratis ijsjes Anthony Statius

12 juli 2019

15u48 0 Deinze Juli is ijsjesmaand in Deinze. Daarom trakteert de vzw Deinze Winkelstad op zaterdag 13 juli op gratis ijsjes.

Wie zaterdag tussen 14 en 17 uur komt winkelen in Deinze krijgt een gratis ijsje. De vzw Deinze Winkelstad is aanwezig op de Markt, in de Gentstraat, Kortrijkstraat en Tolpoortstraat om er waterijsjes uit te delen.