Deinze Winkelstad verwelkomt nieuwe handelaars: van stijlvolle tweedehandskledij tot Egyptische lekkernijen Anthony Statius

08 juli 2020

13u30 0 Deinze Centrummanager Djaro Colpart en Deinze Winkelstad hebben dinsdag enkele nieuwe handelaars ontvangen in dienstencentrum Leiespiegel. “Onze stad blijft nieuwe ondernemers aantrekken en tot nu toe heeft nog geen enkele handelszaak de deuren moeten sluiten door het coronavirus”, zegt Djaro Colpaert.

Traditiegetrouw stelt de stad Deinze om de paar maanden enkele handelaars voor die de voorbije periode met een zaak gestart zijn of hun zaak hebben verbouwd of verhuisd. Enkele handelaars tekenden dinsdag present in dienstencentrum Leiespiegel.

“Ellen Van Gaveren van naaicafé Mamoiselle Arrangetout heeft het aanpalende pand in de Kortrijkstraat gekocht om er de kledingwinkel Je m’appelle Mamoiselle te openen”, zegt centrummanager Djaro Colpaert. “Daarnaast werd tearoom La Luna in de Kortrijkstraat 43 tijdens de coronacrisis omgevormd tot brasserie Torck. Verder blijft onze stad uitbreiden op vlak van schoonheidssalons. Op de Markt 52 kwam nagelstudio Goodlak Nails erbij. Nagelstyliste Kristina verzorgt jouw nagels in een ruimte in kapsalon Belleza. Kapsalon Rosa vestigde zich in de Guido Gezellelaan 121. Ook in de voedingssector zijn er enkele nieuwkomers. Binnenkort opent Beau Duran frituur ‘Een kleintje met’ in het pand van frituur Bolero op Markt 131. In de Mouterijdreef 7/2, naast Carrefour Market, opende Slagerij Markay, gespecialiseerd in vers halal vlees en in de Gentstraat 56 opende het Egyptische restaurant Pyramida.”

Tal van ondersteunende maatregelen

“Deinze Winkelstad zorgde de afgelopen maanden voor tal van ondersteunende maatregelen voor de handelaars”, zegt schepen van Lokale Economie Bruno Dhaenens (Open Deinze). “Naast online acties zoals Deinze winkelspel, moederdag- en vaderdagactie voorzag de vzw ook een platform op www.beleefdeinze.be waarop alle huis-aan-huisleveringen of afhaaldiensten op het grondgebied van Deinze te vinden zijn. Daarnaast zorgde het stadsbestuur voor gratis pakketten mondmaskers en handgel en een financiële tussenkomst voor de gemaakte investeringen.”