Deinze Winkelstad verrast handelaars met ‘valentijnsmatten’ Anthony Statius

11 februari 2020

14u07 0 Deinze De vzw Deinze Winkelstad heeft bij alle handelaars in de centrumstraten rode, hartvormige matten voor de deur gelegd. Met deze actie wil men de stad extra onderdompelen in de valentijnssfeer.

“14 februari is de dag van de liefde en het uitgelezen moment om je geliefde iets moois te schenken”, zegt schepen van Lokale Economie Bruno Dhaenens (Open Deinze). “Dankzij het grote en diverse aanbod van handelaars en horecazaken heeft Deinze heel wat te bieden op het vlak van valentijnsgeschenken; van leuke bars en bistro’s, en gezellige restaurants tot schoonheidssalons en geschenkwinkels. Onze handelaars kleden hun zaak elk jaar rond Valentijn mooi aan met romantische decoratie en om hen extra te ondersteunen hebben we 200 rode hartmatten met een diameter van anderhalve meter voor de deuren gelegd.”

Door het hevige stormweer bleven de matten maar moeilijk op hun plaats liggen, maar bij enkele handelaars waaronder parfumerie en schoonheidsinstituut Craeymeersch in de Gentstraat werd de mat stevig vastgeniet. “Ter gelegenheid van Valentijn worden onze producten in rode, hartvormige doosjes verpakt”, zegt medewerkster Margot Devolder. “De klanten krijgen ook een hartvormig stukje chocolade bij de koffie of thee. De matten van Deinze Winkelstad zijn een leuk extraatje.”

Voor meer inspiratie bij het valentijnsshoppen kan je terecht op www.beleefdeinze.be.