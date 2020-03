Deinze Winkelstad promoot handelaars via online platform Anthony Statius

27 maart 2020

12u05 10 Deinze De vzw Deinze Winkelstad wil de lokale handelaars ondersteunen tijdens de coronacrisis. I n een sneltempo werd de website www.beleefdeinze.be aangepast zodat handelaars hun producten en/of diensten nu gemakkelijk online kunnen aanbieden.

Door de strenge maatregelen die de federale overheid heeft opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn de meeste winkels gesloten. Om de handelaars die in tijden van corona nog zoveel mogelijk actief willen blijven te steunen, heeft de vzw Deinze Winkelstad haar website www.beleefdeinze.be omgevormd tot een online platform.

“Samen met de dienst Lokale Economie hebben we de handelaars direct na de overheidsmaatregelen een mail en een formulier gestuurd met de vraag of ze aan-huis-leveringen of afhaaldiensten organiseren”, zegt centrummanager Djaro Colpaert. “De verkregen informatie hebben we gebundeld en nu online geplaatst op www.beleefdeinze.be. Uiteraard is de lijst nog niet volledig. Het is belangrijk dat consumenten regelmatig de lijst raadplegen en nieuwe handelaars kunnen hun gegevens mailen naar djaro.colpaert@deinze.be. Ook via de sociale media van Deinze Winkelstad zullen dagelijks meerdere berichten gepost worden om lokale online initiatieven van onze handelaars bekend te maken.”

Lokaal kopen

“Misschien is het nu meer dan ooit aan de orde dat we beseffen dat we lokaal, zowel fysiek als online, lokaal moeten kopen”, vult schepen van Lokale Economie Bruno Dhaenens (Open Deinze) aan. “Nog steeds gaat driekwart van de online aankopen naar het buitenland. Er komt wel alsmaar meer bewustwording om te kiezen voor Vlaamse of Belgische websites, maar dat gaat iets te traag. Laat deze actie van Deinze Winkelstad dan misschien een middel zijn om dit proces te versnellen.”

Meer info via djaro.colpaert@deinze.be, www.facebook.com/deinzewinkelstad, www.beleefdeinze.be en www.instagram.com/deinze_winkelstad.