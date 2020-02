Deinze wil waardevolle gebouwen redden van de sloop: “Tot 12.000 euro renovatiesubsidie voor niet-beschermde panden” Anthony Statius

19 februari 2020

16u53 0 Deinze De stad Deinze wil subsidies toekennen aan eigenaars die waardevolle gebouwen willen renoveren. Het gaat om panden op de erfgoedlijst, die niet beschermd zijn als monument. “Hopelijk kunnen we zo gebouwen redden van de sloop”, zegt schepen van Patrimonium Bart Van Thuyne (CD&V).

De dekenij op het Emiel Clausplein, het voormalige schooltje van Grammene of statige herenhuizen in de Tolpoortstraat; het zijn maar enkele voorbeelden van gebouwen in Deinze die op de Vlaamse inventaris van onroerend erfgoed prijken, maar niet beschermd zijn als monument. Dit betekent dat de eigenaar te allen tijde een aanvraag kan indien om het gebouwen af te breken en te vervangen door een nieuwbouw. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat waardevolle stadsgezichten verdwijnen, heeft het stadsbestuur een nieuw subsidiereglement klaar.

“We kennen subsidies toe aan eigenaars van dergelijke waardevolle panden, die maatregelen nemen om ze te behouden", zegt schepen van Patrimonium Bart Van Thuyne. “Er zijn slechts enkele gebouwen in onze stad beschermd als monument, maar op de Vlaamse inventarislijst met onroerend erfgoedobjecten staan heel wat waardevolle gebouwen, die niet beschermd zijn. In principe kan de eigenaar een aanvraag indienen om zo’n gebouw te laten afbreken. De stad kan zo’n vergunning wel weigeren, maar is wel gebonden aan een juridisch kader. We kunnen dus niet vanuit de losse pols een vergunningsaanvraag goed- of afkeuren.”

“Wat we wel kunnen doen is eigenaars stimuleren om hun panden te verfraaien”, vervolgt Bart Van Thuyne. “Dit doen we aan de hand van een nieuw subsidiereglement, waarbij de stad tot 40% van de kosten op zich neemt en dit met een maximum van 12.000 euro. Hopelijk kunnen we op die manier gezichtsbepalende gebouwen in onze stad redden van de sloop. Een goed voorbeeld is het voormalig schooltje in Grammene. Er werd een aanvraag ingediend om het gebouw te renoveren en de eigenaar heeft dus recht op een subsidie. Het is uiteindelijk de dienst stedenbouw en de stedelijke erfgoedraad die beslissen of men recht heeft op zo’n subsidie. Er zijn plannen om alle waardevolle gebouwen, die niet beschermd zijn als monument, in een stedelijke erfgoedlijst op te nemen. Andere gekende voorbeelden zijn de gebouwen aan het Emiel Clausplein zoals de dekenij en het hoekpand waar de winkel Letters&Co zich bevindt. Ook het herenhuis waar momenteel de Kringwinkel gehuisvest is en het pand van dokter Geert Decaluwé, beiden gesitueerd in de Tolpoortstraat, horen in dat lijstje thuis.”

Het subsidiereglement ligt donderdag ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad van Deinze.