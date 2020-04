Deinze wil alle inwoners met een mondmasker zien: “Wie een masker draagt, beschermt de ander” Anthony Statius

01 april 2020

17u58 76 Deinze De stad Deinze lanceert een campagne om zoveel mogelijk inwoners te overtuigen om een mondmasker te dragen. “Er zijn voldoende initiatieven in Deinze die zelf mondmaskers maken. Daarnaast werken we zelf aan een eigen productielijn”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

‘We moeten meer mensen helpen zichzelf beter te beschermen, desnoods met (zelfgemaakte) mondmaskers. #Covid19". Deze Twitterboodschap stuurde de Deinse burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) dinsdag de wereld in. Hiermee is de burgervader van de Oost-Vlaamse Leiestad een van de voorstanders van het algemeen dragen van een mondmasker. Het nut daarvan is voorlopig nog voer voor discussie. Viroloog Marc Van Ranst zei in alle media dat het ‘volstrekt onzinnig’ was om met mondmaskers rond te lopen. Een bewuste strategie, erkent hij nu. Volgens de viroloog kunnen ze wel helpen, maar er zijn voorlopig te weinig mondmaskers. Onder de slogan #Masks4All roepen landen zoals Tsjechië héél Europa op om gedurende de pandemie consequent mondmaskers te dragen. In België volgt men deze strategie niet, maar in de stad Deinze roept de burgemeester alle inwoners wél op om zoveel mogelijk een masker te dragen.

“Met de campagne ‘Mijn mondmasker beschermt jou, jouw mondmasker beschermt mij’, gaan we de strijd aan met het coronavirus”, zegt burgemeester Jan Vermeulen. “Nu de cijfers de verkeerde kant opgaan, is het tijd om enkele extra maatregelen te nemen. Ik wil alle inwoners overtuigen om een mondmasker te dragen. De inspiratie hiervoor komt uit Tsjechië, waar iedereen uit eigen beweging een masker draagt. Het is eigenlijk zeer eenvoudig: ofwel ga je massaal testen, ofwel ga je voor een harde lockdown. Duitsland en Frankrijk hebben gemiddeld lagere sterftecijfers dan ons land, maar wij hebben onvoldoende tests en ondertussen blijven de Belgen massaal rondlopen en fietsen. Dan zijn er andere maatregelen nodig.”

“Er zijn ook meer en meer mensen besmet”, vult schepen van Gezondheidszorg-preventie Filip Vervaeke (Open Deinze) aan. “Doordat niet iedereen wordt getest, lopen er dus vele mensen rond met het virus zonder het te beseffen. Zij kunnen het virus ongewild doorgeven. Als zij een masker dragen, desnoods een zelfgemaakt, zal dat niet langer gebeuren. Ook de FOD Volksgezondheid geeft in haar richtlijnen mee dat besmette patiënten desnoods beter een zelfgemaakt masker dragen om anderen niet te besmetten. Vandaar dat het een logische volgende stap is om een zelfgemaakt masker te dragen.”

“Wie een masker draagt, beschermt de ander”, aldus Jan Vermeulen. “We pleiten voor een pragmatische aanpak en waarbij eerst de mensen die actief zijn in essentiële sectoren een masker dragen. Zij lopen naast de mensen die in de zorg werken, nu ook steeds grotere risico’s. Uiteraard moet eerste de zorg over voldoende materiaal beschikken. Vanwaar al die mondmaskers moeten komen? In Deinze zijn er al heel wat initiatieven die er zelf maken zoals Cactus Retouches en Naaicafé Mamoiselle Arrangetout. Daarnaast zijn we ook vanuit de stad bezig met de productie van extra mondmaskers, maar daar kan ik nog geen details over geven.”