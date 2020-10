Deinze voor de derde keer Fietsstad Anthony Statius

06 oktober 2020

16u25 6 Deinze Deinze heeft voor de derde keer de titel ‘Fietsstad’ binnengehaald. In de categorie van steden en gemeenten met meer dan 20.000 en minder dan 50.000 inwoners haalde de Leiestad het van Lommel en Koksijde. De titel levert Deinze maximum 50.000 euro subsidie op voor fietsvoorzieningen.

Met de Fietsstad-verkiezing willen de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de Vlaamse overheid steden en gemeenten aansporen om te zorgen voor veiliger en vlotter fietsverkeer. Het Fietscongres wordt om de twee jaar georganiseerd en dit jaar werd het door de coronamaatregelen voor de eerste keer digitaal georganiseerd. Deinze werd samen met Lommel en Koksijde door de Vlaamse fietsers genomineerd in de categorie van steden en gemeenten met meer dan 20.000 en minder dan 50.000 inwoners. Dinsdag werd Deinze verkozen tot ‘Fietsstad 2020', een titel die ook in 2015 en 2018 werd binnengehaald.

Betere samenleving

“Fietsstad worden is geen doel, het is een middel om een leefbare stad te worden, waar kinderen en senioren zich veilig voelen”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Meer fietsers zorgen voor een betere samenleving, kortere files en een betere gezondheid. De fiets is ook goed voor de lokale economie, want wie met de fiets winkelt, rijdt niet naar Gent of Kortrijk. Meer en meer mensen kiezen voor de fiets om de stad te bezoeken of om naar het werk te rijden. Die inspanning moeten we aanhouden, ook bij slecht weer. Er bestaat immers geen slecht weer, alleen slechte fietskledij. Het is geen geheim dat Deinze de beste fietsstad van België wil worden. Deze titel motiveert ons om verder te gaan op het ingeslagen pad.”