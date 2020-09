Deinze versoepelt mondmaskerplicht voorlopig nog niet Anthony Statius

08 september 2020

13u18 0 Deinze In Deinze zijn mondmaskers voorlopig nog altijd verplicht in de bebouwde kom. Heel wat gemeenten, waaronder buurgemeente Zulte, hebben de regels ondertussen wel al versoepeld.

Sinds eind juli is het dragen van een mondmasker verplicht in de bebouwde kom van alle deelgemeenten in Deinze. Buurgemeente Zulte paste de strenge maatregel wat later toe, maar heeft nu aangekondigd dat de mondmaskerplicht vanaf woensdag niet meer geldt in de bebouwde kom, tenzij de afstandsmaatregel van anderhalve meter niet kan gehanteerd worden.

In Deinze verandert er voorlopig nog niets. “Voorlopig zitten de cijfers van onze stad boven de alarmdrempel (in Deinze zijn er 30 besmettingen op 100.000 inwoners en de alarmdrempel wordt bereikt bij 20 besmettingen, nvdr)”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Zolang we boven deze drempel zitten, blijft de maatregel van kracht. Ik weet dat onze stad streng is, maar ik wacht liever op eenduidige richtlijnen van de federale overheid.”