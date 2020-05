Deinze verplicht mondmaskers op wekelijkse markt: “Te druk, dus veiliger met mondmasker aan” Anthony Statius

27 mei 2020

12u07 4 Deinze Zonder mondmasker geen boodschappen op de wekelijkse markt in Deinze. Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) verplichtte woensdagochtend het dragen van een masker omdat er te veel volk rondliep. “Een noodingreep, die vanaf nu de regel wordt”, zegt Jan Vermeulen (CD&V).

Wie woensdag vanaf 10 uur naar de wekelijkse woensdagmarkt in Deinze kwam, werd door de marktstewards vriendelijk verplicht een mondmasker te dragen. Orders van burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). Vorige week was het dragen van een masker nog ‘sterk aanbevolen’, maar nu mocht je zonder een masker de Markt niet op.

“De eerste uren was het nog niet verplicht, maar rond 10 uur hebben we vastgesteld dat er te veel volk rondliep op onze markt”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Ik heb de stewards dan ook de opdracht gegeven om bezoekers te verplichten om een mondmasker op te zetten bij het binnenkomen. Sowieso worden er maskers aangeboden en is er ontsmettende handgel voorzien. In open lucht is er minder risico op besmetting, dat klopt, maar wanneer het druk is op onze markt kan je bijna niet vermijden dat mensen te dicht bij elkaar komen en de afstandsregels niet respecteren. Het is een tijdelijke noodingreep in het kader van de veiligheid. Wie weigert? Die komt de markt niet op. Ook de komende weken zal het dragen van een masker verplicht worden.”

Stewards Kurt Dhaenens en Isabelle Lefebvre deden ter hoogte van de ingang aan de kerk hun uiterste best om de mensen allemaal van een mondmasker te voorzien. “De meeste bezoekers maken er geen probleem van, maar er zijn er altijd die in discussie willen gaan. Maar zonder masker laat ik niemand door. Dat ze het achteraf weer afnemen, daar kunnen we natuurlijk niets aan doen. We rekenen erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.”

Bezoekers Freddy Ghistelinck en Lucy Van Keer volgden braaf de regels. “Wij dragen sowieso een mondmasker op drukke plaatsen”, zegt Freddy. “Ik vind het een goed initiatief van de stad Deinze om het vandaag te verplichten. We vinden zo’n masker allesbehalve aangenaam, zeker met dit warme weer, maar het is tijdelijk. We hebben hier geen problemen mee.”