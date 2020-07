Deinze verplicht mondmaskers in de bebouwde kom, gouverneur bekijkt of dit wel mag Anthony Statius

23 juli 2020

19u33 0 Deinze In de stad Deinze zijn mondmaskers vanaf zaterdag ook verplicht binnen de bebouwde kom in alle deelgemeenten. De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om mondmaskers te verplichten op alle drukke plaatsen en de stad Deinze definieert haar bebouwde kom als dusdanig. Waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen Didier Detollenaere laat weten dat de uitgebreide mondmaskerplicht in Deinze nog wordt getoetst aan het ministerieel besluit.



Eerder vandaag besliste de stad Deinze om mondmaskers te verplichten in openbare gebouwen. Deze mondmaskerplicht wordt nu ook verder doorgetrokken in de volledige bebouwde kom.

“Samen met het schepencollege hebben we deze namiddag de plaatsen waar een mondmasker verplicht is, vastgelegd”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V. “We definiëren de bebouwde kom als drukke plaats. Dit is duidelijk, uniform en door iedereen gekend. Vanaf zaterdag zal de mondmaskerplicht dus van toepassing zijn in alle straten en pleinen in de bebouwde kom van Deinze centrum én van alle deelgemeenten. De verplichting geldt niet voor fietsers, lopers en joggers. Er wordt ook een uitzondering toegestaan om medische redenen en voor wie zware fysieke inspanningen moet doen tijdens het werk. Deze beslissing is de beste en meest efficiënte manier om de nieuwe maatregel te verduidelijken aan heel de bevolking. De maatregel zal verder geëvalueerd worden.”

Waarnemend gouverneur Didier Detollenaere laat weten dat de uitgebreide mondmaskerplicht in Deinze nog wordt getoetst aan het ministerieel besluit. Begin deze maand werd burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) nog teruggefloten door minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) nadat hij mondmaskers wilde verplichten in supermarkten. Een week later werd het op federaal niveau verplicht in alle winkels.

“De federale fase was ideaal om uniformiteit te hebben en geen verwarring te creëren”, zegt Didier Detollenaere. “Maar de nieuwe besmettingsgolven zijn zeer divers. Daarom vind ik het goed dat men de lokale entiteiten toelaat om aanvullende maatregelen te nemen. Die initiatieven moeten wel genomen worden in overleg met de gouverneur. Heel wat lokale besturen nemen donderdag al stappen en kondigen vrijdag een mondmaskerplicht aan op markten, evenementen en in drukke winkelstraten. Maar Deinze omschrijft het gebied waar mondmaskers verplicht gedragen moeten worden als het volledige gebied binnen de bebouwde kom. Dat zou voorheen niet gekund hebben. Met het ministerieel besluit dat er zit aan te komen en de omzendbrief is dat nu mogelijks wel toelaatbaar.”