Deinze verplicht mondmaskers in de bebouwde kom, behalve voor fietsers en joggers Anthony Statius

23 juli 2020

19u33 0 Deinze In de stad Deinze zijn mondmaskers vanaf zaterdag ook verplicht binnen de bebouwde kom in alle deelgemeenten. De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om mondmaskers te verplichten op alle drukke plaatsen en de stad Deinze definieert haar bebouwde kom als dusdanig.

Eerder vandaag besliste de stad Deinze om mondmaskers te verplichten in openbare gebouwen. Deze mondmaskerplicht wordt nu ook verder doorgetrokken in de volledige bebouwde kom.

“Samen met het schepencollege hebben we deze namiddag de plaatsen waar een mondmasker verplicht is, vastgelegd”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V. “We definiëren de bebouwde kom als drukke plaats. Dit is duidelijk, uniform en door iedereen gekend. Vanaf zaterdag zal de mondmaskerplicht dus van toepassing zijn in alle straten en pleinen in de bebouwde kom van Deinze centrum én van alle deelgemeenten. De verplichting geldt niet voor fietsers, lopers en joggers. Er wordt ook een uitzondering toegestaan om medische redenen en voor wie zware fysieke inspanningen moet doen tijdens het werk. Deze beslissing is de beste en meest efficiënte manier om de nieuwe maatregel te verduidelijken aan heel de bevolking. De maatregel zal verder geëvalueerd worden.”