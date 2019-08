Deinze verliest culinaire parel: Bistro Marron verhuist naar Molenstraat in Olsene Anthony Statius

26 augustus 2019

15u58 26 Deinze Na negen jaar trekken Sven Goeman (38) en Stephanie Vanzieleghem (32) met hun Bistro Marron weg uit Petegem-aan-de-Leie. Het jonge koppel verhuist in mei volgend jaar met dochter Souline (6) naar een art-decowoning in de Molenstraat in Olsene. “Het is met pijn in het hart, maar op onze huidige locatie konden we niet meer uitbreiden”, zeggen Sven en Stephanie.

Bistro Marron, in de volksmond beter gekend als ‘de Marron’, is al jaren een begrip in Deinze. Chef-kok Sven Goeman en zijn vrouw Stephanie Vanzieleghem zetten hun restaurant recht tegenover sportcomplex Palaestra in deelgemeente Petegem-aan-de-Leie op de culinaire kaart en met een Gault&Millau-score van 13 zijn ze een van de topadresjes in de Leiestad. Maar vanaf mei volgend jaar ruilen Sven en Stephanie hun huurpand in Petegem in voor een eigen stek in Olsene (Zulte).

“Toen Sven en ik negen jaar geleden samen een restaurant wilden beginnen, waren de opties beperkt”, zegt Stephanie. “Mijn nonkel Peter en tante Isabel (van Slagerij Peter en Isabel in de Centrumkaan, nvdr.) hebben ons toen een duwtje in de rug gegeven, door ons het pand in de Kastanjelaan te verhuren. Oorspronkelijk was het de bedoeling om daar appartementen te bouwen. In mei volgend jaar verloopt ons huurcontract en we hebben beslist om het niet te verlengen, maar wel om een eigen pand te kopen. Na een korte zoektocht zijn we gebotst op Molenstraat 40 in Olsene, een prachtige en ruime art-decowoning uit 1944. We waren op slag verliefd en we hebben niet lang getwijfeld om het te kopen.”

Ruimere locatie

“In de Kastanjelaan zaten we nogal krap”, vult Sven aan. “We willen onze klanten, maar ook ons personeel, meer comfort bieden en dit kan enkel op een ruimere locatie. Wanneer we nu volzet zijn, dan moeten we klanten weigeren, terwijl we in het nieuwe restaurant plaats zullen hebben voor een loungeruimte, waar je eerst iets kan drinken terwijl je wacht tot wanneer er een tafeltje vrijkomt. De capaciteit van zo’n dertig plaatsen blijft ongeveer gelijk, maar we breiden naast de loungeruimte ook uit met foodsharing aan de bar. We willen ons nog verder profileren als een kindvriendelijk restaurant en daarom richten we ook een aparte zaal in voor grotere groepen, waaronder ook gezinnen met kinderen. Achteraan het nieuwe restaurant hebben we een ruime tuin waar we een mooi terras zullen aanleggen.”

“De naam en het concept blijven dezelfde”, zegt Stephanie. “Onze menu’s draaien zeer goed, maar we blijven ook onze gerechten à la carte aanbieden. We doen ons eigen ding, een laagdrempelig restaurant waar je een uitgebreide menu, maar evengoed een goeie steak kan krijgen. Dankzij onze wijnsommelier Bernard Van Poucke hebben we ondertussen een gevarieerde wijnkaart met 75 soorten en deze willen we nog meer per glas aanbieden.”

Dichtbij

Sven en Stephanie hebben sinds enkele weken de sleutel en stripten hun nieuwe stek al volledig. Binnenkort starten de verbouwingswerken en het koppel hoopt op 6 mei 2020 de deuren van de nieuwe Marron te kunnen openen. “Op die dag zijn we negen jaar geleden gestart in Petegem”, zegt Sven. “Het is met pijn in het hart dat we Petegem verlaten. Veel klanten zien we meer dan ons eigen familie en we hebben hier veel vrienden gemaakt. Iedereen is natuurlijk welkom om ons te bezoeken in ons nieuwe restaurant, want uiteindelijk is het maar enkele kilometers verder.”

De uitbreidingsplannen van Sven en Stephanie stoppen echter niet bij het nieuwe restaurant. “Achteraan de woning bevindt zich een magazijn en garages, waar vroeger een keukenbouwer zat. We dromen ervan om daar ooit een bed and breakfast te beginnen, maar dat zal nog niet voor onmiddellijk zijn”, besluit Sven.

Meer info via www.bistromarron.be.