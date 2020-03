Deinze vergeet haar senioren niet in coronacrisis: “Belronde bij alle 75-plussers, maaltijden aan huis en radioprogramma’s” Anthony Statius

28 maart 2020

14u30 0 Deinze Iedere 75-plusser van Deinze - dat zijn er bijna 3.000 - krijgt de komende weken een telefoontje van de stad Deinze. “Hoe gaat het? Heb je iets nodig? Meer moet dat soms niet zijn. Met deze belronde en nog enkele andere initiatieven willen we voorkomen dat onze inwoners vereenzamen”, zegt schepen van Seniorenbeleid en Welzijn Conny De Spiegelaere (CD&V).

Nu het openbare leven grotendeels stilvalt, dreigen veel mensen te vereenzamen. Vooral oudere mensen die nog thuis wonen dreigen in isolement te geraken. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen neemt de stad Deinze met hulp van vele vrijwilligers enkele nieuwe initiatieven. Een daarvan is de belronde voor 75-plussers.

“Onze stad telt 1.671 alleenstaande mensen die ouder zijn dan 75 jaar”, zegt schepen Conny De Spiegelaere. “De afgelopen dagen hebben medewerkers van verschillende stadsdiensten en vrijwilligers hen allemaal opgebeld. De meeste 75-plussers krijgen geregeld telefoon van vrienden, familie of buren, maar we vinden het belangrijk dat ook wij hen eens contacteren om te vragen of alles goed gaat en of ze geen hulp nodig hebben. Ik bel ook zelf dagelijks mensen op en collega-schepenen Trees Van Hove en Marleen Vanlerberghe hebben zich ook opgegeven als vrijwilliger. De meeste mensen zijn blij om eens iemand anders te horen. Gesprekken kunnen kort en bondig zijn, maar soms hangen we een uur aan de telefoon. Wie dat wenst, mag later nog een telefoontje verwachten worden. Een bijkomend initiatief is dat alle mensen die we niet telefonisch hebben kunnen bereiken, een kaartje in de bus krijgen, met daarop de vraag of ze hulp nodig hebben. Momenteel zijn we ook bezig met alle andere 75-plussers - dat zijn nog eens 1.215 samenwonenden - ook te bellen. Er kruipt veel tijd in, maar in deze uitzonderlijke tijden moeten we als stad solidair zijn. Zo worden we warme stad.”

Tien dagen geleden werd ook het platform ‘Deinze helpt’ opgericht. Dit wordt gecoördineerd door het lokaal Dienstencentrum Elfdorpen. “Er hebben zich ondertussen al een kleine honderd vrijwilligers gemeld”, zegt Conny. “Zij stellen zich ten dienste van mensen die hulp nodig hebben bij het boodschappen doen of naar de apotheek gaan. Daarnaast hebben we ook een boodschappendienst op poten gezet in samenwerking met de Minder Mobielen Centrale (MMC). Aangezien de meeste chauffeurs tot de risicogroep behoren en aangezien het afgeraden is om met twee personen in de wagen te zitten hebben we de dienst aangepast. De verantwoordelijke van de MMC zal de boodschappen halen en deze tot bij de bestaande klanten thuis brengen. De boodschappen worden betaald met een betaalkaart van de stad en achteraf moet het bedrag via een overschrijving teruggestort worden. Ook de maaltijden van de sociale restaurants, die door de coronamaatregelen gesloten zijn, worden aan huis geleverd.”

“Tenslotte starten we maandag zoals gepland met het radioprogramma Elfdorpen on AIR op Radio Tequila”, vervolgt Conny. “In de eerste uitzending, die tussen 11 en 12 uur gepresenteerd wordt door Eva D’haene van Elfdorpen, zullen burgemeester Jan Vermeulen en ik nog wat meer vertellen over het seniorenbeleid in tijden van coronacrisis. Naast dit programma werken we samen met Radio Tequila aan een nieuw format waarbij familieleden of vrienden van de bewoners van onze rusthuizen via de radio met elkaar in contact kunnen komen. Dat kan gaan van liedjes aanvragen tot het brengen van een leuke boodschap. Dit programma wordt nog op punt gesteld en hierover zullen we later nog communiceren.”

Meer info via deinze.helpt@deinze.be of 09/387.82.80.