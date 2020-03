Deinze verbiedt auto’s aan recreatieve hotspots Anthony Statius

27 maart 2020

15u17 9 Deinze De Deinse burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) verbiedt dit weekend auto’s aan enkele recreatieve hotspots in de stad. “Met de coronamaatregelen en social distancing indachtig wil ik vermijden dat er te veel mensen van buiten Deinze hier komen wandelen”, zegt Jan Vermeulen.

Dit weekend zal je niet met de auto naar de Ooidonkdreef kunnen rijden. De pittoreske dreef in Bachte-Maria-Leerne is behalve voor bewoners verboden voor auto’s tot aan de Tweekoningenstraat. Ook Astene-sas is verboden terrein voor auto’s vanaf het kruispunt Pontstraat-Oudestraat en tenslotte is de parking van De Ceder in Astene verboden terrein voor iedereen, behalve voor de medewerkers en bewoners van Zorgcentrum De Ceder.

“De bedoeling van deze maatregel is ‘crowding’ te vermijden op drukke plaatsen”, zegt Jan Vermeulen. “Wie in de buurt woont, kan wel nog te voet komen wandelen of fietsen, maar we gaan er geen aantrekkingspolen van maken. Indien deze maatregelen nu niet helpen, is het volgende week autoloze zondag voor iedereen, behalve voor de hulpdiensten.”

