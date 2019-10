Deinze scoort als FairTradeGemeente Anthony Statius

02 oktober 2019

16u34 1 Deinze De stad Deinze doet het lang niet slecht als FairTradeGemeente. Zo werd een score van 76 procent gehaald op de enquête Fair-O-Meter en dat is een pak hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 63 procent.

Deinze doet al meer dan vijf jaar inspanningen om de consumptie van fairtrade-producten te stimuleren. Begin 2019 werd de Fair-O-Meter – een jaarlijkse enquête waarin gemeenten aangeven welke inspanningen er het afgelopen jaar werden gedaan voor eerlijke handel – voor de eerste keer ingevuld.

“We behaalden een score van 76 procent, een pak hoger dan het gemiddelde van 63 procent”, zegt schepen van Lokaal Mondiaal Beleid Trees Van Hove (CD&V). “We scoorden vooral goed door op events eerlijke handel in de kijker te zetten. Daarnaast organiseren we een fairtrade-bestelactie voor het stadspersoneel en voor heel wat andere activiteiten die de stad organiseert kiezen we ervoor om fairtrade-producten te gebruiken. Daarnaast worden minstens vijf eerlijke producten gebruikt voor de interne catering.”

“Daarnaast organiseren we ook een wedstrijd voor alle inwoners van Deinze. We nodigen iedereen uit om tot eind oktober tien fairtrade-logo’s te verzamelen. De wedstrijdformulieren kan je vinden bij alle diensten en in het stedelijk infomagazine D17. Bij deelname kan je mooie cadeaubonnen winnen.”

Alle resultaten van de Fair-O-Meter vind je terug op https://www.fairometer.be/gemeente/deinze.