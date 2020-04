Deinze schenkt voedselbonnen aan kwetsbare gezinnen Anthony Statius

17 april 2020

14u08 0 Deinze De federale overheid geeft 4.104 euro aan de stad Deinze waarmee de meest kwetsbare inwoners voedsel kunnen kopen. Aan de Deinse OCMW-raad wordt gevraagd om het budget te verhogen met datzelfde bedrag, zodat er voedselbonnen van 50 euro kunnen uitgedeeld worden.

De federale overheid voorziet een toelage van 3.000.006 euro onder de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om de meest kwetsbare mensen de kans te geven om voedsel te kopen. Voor Deinze betekent dit een toelage van 4.104 euro.

“Het sociaal huis Deinze zal aan de gerechtigden leefloon en equivalent leefloon een voedselbon geven via terugbetaling van kastickets, enkel voor de aankoop van voeding”, zegt Marleen Van Lerberghe, voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. “Het maximumbedrag van de voedselbon zou 25 euro bedragen. Daarom wordt er gevraagd aan de OCMW-raad om de federale toelage te verhogen met een extra budget van 4.104 euro, waardoor men kwetsbare Deinzenaren een substantiële steun kan geven van 50 euro. Zo hopen we in deze moeilijke periode een steentje bij te dragen voor mensen die het financieel moeilijk hebben in onze maatschappij.

De OCMW-raad neemt hier op donderdag 23 april een beslissing over.