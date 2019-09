Deinze opnieuw kandidaat als Fietsstad Anthony Statius

24 september 2019

12u30 1 Deinze De stad Deinze stelt zich opnieuw kandidaat als Fietsstad. Iedereen kan stemmen op Deinze door de fietsenquête in te vullen op www.fietsgemeente.be.

In 2015 en 2018 behaalde Deinze de titel Fietsstad, een onderscheiding die men in 2020 ook hoopt te behalen. Deze verkiezing van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) is niet nieuw, maar voor het eerst is er ook een publieksverkiezing aan verbonden. Als fietser kan je aan de hand van een enquête je mening geven over de beleving, de infrastructuur en de communicatie.

Begin volgend jaar worden de negen genomineerden bekendgemaakt. Een externe jury zal dan ter plaatse gaan en de uiteindelijke winnaars worden bekendgemaakt op het fietscongres op 26 mei 2020.