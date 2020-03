Deinze ondertekent Bomencharter niet Anthony Statius

05 maart 2020

16u14 0 Deinze De stad Deinze zal het Bomencharter niet ondertekenen. De vraag werd gesteld door oppositiepartij GroenRood, maar milieuschepen Filip Vervaeke (Open Deinze) ziet er het nut niet van in. “Wij hebben een ambitieus bomenplan, dat zegt meer dan een label.”

GroenRood vraagt aan het stadsbestuur van Deinze om het Bomencharter te ondertekenen. Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen te bekomen op hun grondgebied. “Het Bomencharter vormt dus een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen en het staat symbool voor de collectieve strijd die wordt gevoerd tegen de klimaatopwarming. Al meer dan 70 gemeenten ondertekenden het charter, we hopen dat Deinze volgt”, zegt Peter Parmentier van GroenRood.

Milieuschepen Filip Vervaeke (Open Deinze) laat weten dat Deinze het charter niet zal ondertekenen. “Het biedt onze stad geen meerwaarde. We hebben zelf een bomenplan waarbij we er onder andere naar streven om binnen deze legislatuur één boom voor elke inwoner te planten. We stappen wel in het plattelandsproject Plan(t) klimaatadaptieve gemeentes in Oost-Vlaanderen van BOS+. Dit gaat nog veel breder dan enkel het planten van nieuwe bomen.”