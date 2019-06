Deinze neemt deel aan de Week van de Duurzame Gemeente Anthony Statius

24 juni 2019

11u22 0 Deinze Op voorstel van gemeenteraadslid Kristof Van den Berghe (GroenRood) neemt de stad Deinze deel aan de Week van de Duurzame Gemeente. In de week van 18 tot 25 september zet de stad haar Duurzame Helden in de kijker; dat zijn lokale burgers, scholen, bedrijven en verenigingen die dagelijks bijdragen aan lokale duurzaamheid.

De Week van de Duurzame Gemeente is een publiekscampagne georganiseerd door de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeente (VVSG) om enerzijds de bekendheid van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te vergroten en anderzijds lokale besturen handvaten aan te reiken voor een duurzaam lokaal beleid op lange termijn. Op voorstel van raadslid Kristof Van den Berghe (GroenRood) besliste de gemeenteraad van Deinze om hier ook aan deel te nemen.

“Buurgemeenten zoals Nazareth, De Pinte en Zulte doen ook al mee”, zegt Kristof Van den Berghe. “Tijdens de campagneweek hangen deelnemende gemeenten de SDG-vlag uit en zetten ze hun ‘Duurzame Helden’ in de kijker. Er zijn reeds veel initiatieven in Deinze en Nevele, maar deze zijn niet altijd even zichtbaar. Zo heb je Op Wielekes, Repair Café en de zwerfvuilpeters. Door aan te sluiten bij de Week van de Duurzame Gemeente stelt de stad alle vrijwilligers, bedrijven en organisaties in de kijker zonder een eigen grootschalige campagne in te richten.”

De campagneweek vindt plaats van 18 tot 25 september. Meer info via www.duurzamegemeente.be.