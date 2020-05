Deinze legt ‘gaybrapad’ aan in Brielstraat Anthony Statius

15 mei 2020

16u04 1 Deinze De stad Deinze heeft deze week een regenboogzebrapad of ‘gaybrapad’ aangelegd in de Brielstraat. Dit wordt onthuld op 17 mei, de Internationale Dag Tegen Holebifobie, Transfobie en Interseksefobie in het bijzijn van Milan Colpaert, de Deinzenaar die meedingt naar de titel van Mister Gay Belgium.

Op 17 mei 2020 zal het exact dertig jaar geleden zijn dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten schrapte. Sindsdien heeft de holebi-en transgender- en interseksegemeenschap deze dag uitgeroepen tot de Internationale Dag Tegen Holebifobie, Transfobie en Interseksefobie (IDAHOT). Zoals ieder jaar toont de stad Deinze zich solidair door de regenboogvlag, het symbool waarmee de holebi- en transgenderbeweging actie voert, te laten wapperen. In Deinze hangt de vlag sinds vandaag aan het dienstencentrum Leiespiegel en aan het voormalige gemeentehuis in Nevele.

Dit jaar is er echter meer. Wie Deinze binnenrijdt via de Brielstraat, passeert vanaf nu een regenboogzebrapad of gaybrabad. Het zebrapad werd aangelegd tussen cc Leietheater en de RAC-parking. Samen met burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) en schepen Conny De Spiegelaere (CD&V) mocht Deinzenaar Milan Colpaert het zebrapad onthullen. Milan neemt deel aan de Mister Gay-verkiezing en staat momenteel op de vierde plaats van de twaalf finalisten. Zijn verhaal kon u al eerder lezen in deze krant. “De verkiezing was normaal gezien voor binnen twee weken, maar door het coronavirus is het evenement uitgesteld naar 15 augustus. Met mijn deelname wil ik mij inzetten voor diversiteit op de werkvloer. Want gelijke kansen voor iedereen, dat werkt”, zegt Milan.