Deinze krijgt vijfde openluchtmarkt: Verse hoeveproducten rond Landegem-kerk Landegemse boerenmarkt start op 5 juni met zeventien marktkramers Anthony Statius

22 mei 2020

12u43 0 Deinze Met een maand vertraging schiet de boerenmarkt van Landegem op vrijdag 5 juni uit de startblokken. Tijdens de eerste editie zullen zich zeventien marktkramers opstellen op het plein voor de kerk in hartje Landegem. “Onze troeven zijn de ligging en het gevarieerde aanbod, van escargots tot asperges en geitenkazen”, zegt fruitboer Marc Cocquyt namens de Deinse land- en tuinbouwraad.

Vanaf vrijdag 5 juni telt fusiestad Deinze vijf markten, die door de stad worden georganiseerd op openbaar domein. Naast de woensdagmarkt in Deinze, de zaterdagmarkt in Petegem en de markten in Nevele en Hansbeke krijgt ook Landegem een eigen markt. Een boerenmarkt om precies te zijn.

“Op een boerenmarkt kunnen lokale boeren hun eigen hoeveproducten verkopen aan een eerlijke prijs”, zegt voorzitter van de land- en tuinbouwraad Christof De Keukeleire. “We willen de consumenten dichter bij de primaire sector brengen en hen leren kennismaken met producten van bij ons. Het initiatief is ontstaan van onze adviesraad met als bijkomend doel de lokale boeren positief in de kijker te zetten. Het is dus meer dan een markt, het is ook een promotiemiddel voor de landbouwsector. Met de coronacrisis in het achterhoofd luidt de boodschap des te meer: koop lokaal.”

De eerste editie had normaal gezien moeten plaatsvinden op vrijdag 1 mei, maar door de coronamaatregelen werd dit uitgesteld naar 5 juni. “We hebben al 27 inschrijvingen, allemaal uit diverse sectoren”, zegt Marc Cocquyt, fruitboer uit Meigem en een van de trekkers van het initiatief. “Er zijn twee grote groepen marktkramers: de wekelijkse standhouders en de producenten van seizoensgebonden producten zoals aardbeien, asperges, blauwe bessen of kerstbomen. Verder zullen er kramen staan met escargots, allerhande nootjes, zuivelproducten, bloemen en planten, aanmaakhout van centrum De Vierklaver en kruiden. We blijven op zoek gaan naar boeren uit andere sectoren. Zo zou een garnaalvisser of een palingkweker een mooie aanwinst zijn. We starten op 5 juni met 17 kramen, wat al een groot succes kan genoemd worden.”

“In onze zoektocht naar een locatie hebben we iedere deelgemeente in overweging genomen", zegt schepen Johan Cornelis (CD&V). “Qua ligging is het kerkplein van Landegem ideaal. Het ligt aan een kruispunt en het is gemakkelijk bereikbaar voor bezoekers uit Deinze, maar ook uit Gent en Lievegem. Dankzij de kerkfabriek van Landegem beschikken we over voldoende ruimte, er zijn enkele horecazaken in de buurt en parkeren kan vlakbij aan de sporthal en in de Brouwerijstraat.”

Meer info via 09/381.95.00 en omgeving@deinze.be