Deinze krijgt subsidie voor publieke wifi Anthony Statius

14 januari 2020

20u31 0 Deinze De stad Deinze krijgt een Europese subsidie van 15.000 euro om wifi in openbare plaatsen te voorzien.

De stad Deinze diende in september vorig jaar een aanvraag in bij de Europese Commissie om een subsidie te krijgen om op diverse openbare plaatsen in de stad wifihotspots uit te rollen. Het gaat om het project WiFi4EU, een initiatief om in zoveel mogelijk gemeenten in Europa te zorgen voor gratis wifi op openbare plaatsen zoals parken, pleinen, overheidsgebouwen en bibliotheken.

“Het loonde de moeite om een dossier in te dienen, want we werden geselecteerd voor het WiFi4EU-project en we krijgen 15.000 euro”, zegt Norbert De Mey, schepen bevoegd voor ICT. “Hiermee zullen wij gratis wifi aanbieden op drukbezochte openbare plaatsen in onze stad.”