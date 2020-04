Deinze koopt half miljoen chirurgische mondmaskers: “Strategische voorraad voor mensen in de zorg- en handelssector” Anthony Statius

24 april 2020

10u16 0 Deinze Bovenop de 39.000 stoffen mondmaskers van Liebaert Textiles koopt de stad Deinze nog eens 500.000 chirurgische mondmaskers aan. Deze beslissing werd donderdagavond unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. “We mikken op 15 mei om iedereen een masker te bezorgen”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

De gemeenteraad van Deinze heeft unaniem de aankoop van 500.000 chirurgische maskers goedgekeurd. Deze beslissing kwam tot stand na overleg tussen het schepencollege en alle partijen van de gemeenteraad. Daarnaast gaven alle gemeenteraadsleden hun fiat over de machtiging om voor iedere inwoner ouder dan 12 jaar een stoffen mondmasker te kopen bij het Deinse textielbedrijf Liebaert Textiles.

“De eerste lading van 10.000 stoffen maskers werden bij Liebaert aangekocht aan de productieprijs van 6,2 euro per stuk”, zegt burgemeester Jan Vermeulen. “Voor de volgende ladingen betaalt de stad 9 euro per stuk. In totaal kopen we 39.000 exemplaren en we hopen tegen 15 mei alle inwoners ouder dan 12 jaar eentje te kunnen schenken. De stad zorgt zelf voor de bedeling, het heeft dus geen zin om nu al contact op te nemen om aan een mondmasker te geraken.”

“Daarbovenop voorziet de stad 250.000 euro om nog eens een half miljoen chirurgische mondmaskers aan te kopen”, vervolgt de burgemeester. “We willen een strategische reserve van chirurgische mondmaskers aanleggen voor de zorg, de handel en wie tegen 15 mei nog geen stoffen masker zou hebben. De vrees dat er een tekort aan maskers zou zijn willen we vermijden. Bij de vrees voor een tekort bestaat immers de kans dat mensen maskers beginnen te hamsteren en dat ze het gebruik ervan zouden uitstellen. Mondmaskers beschermen vooral de anderen. Ze zorgen ervoor dat het virus niet wordt doorgegeven aan een andere persoon. Ze helpen in combinatie met de bestaande maatregelen, dus het blijft belangrijk om afstand te bewaren, handen te wassen en zoveel mogelijk thuis te blijven. Mondmaskers kunnen vooral helpen in grootwarenhuizen en bij situaties waar social distancing moeilijker is. Ik denk maar aan een bezoek aan de kapper; dan zal het dragen van een masker zeker nodig zijn en misschien zelfs verplicht worden.”