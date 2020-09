Deinze is bereid om vluchtelingen uit Moria op te vangen Anthony Statius

17 september 2020

19u10 0 Deinze De stad Deinze is bereid enkele gezinnen uit het vluchtelingenkamp in Moria op het Griekse eiland Lesbos op te vangen. “Indien nodig kunnen deze mensen in onze stad terecht”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

Ons land besliste gisteren om twaalf niet-begeleide minderjarigen en honderd tot honderdvijftig andere kwetsbare asielzoekers uit het afgebrande vluchtelingenkamp in het Griekse Moria op te vangen. De stad Deinze wil haar steentje bijdragen en onderzoekt de mogelijkheden om één of twee gezinnen met kinderen op te vangen. Het principieel akkoord tot opstart van dit onderzoek ligt ter goedkeuring voor op de OCMW-raad van volgende week donderdag. “Zowel in Deinze als in het vroegere Nevele werden in het verleden al vluchtelingen opgevangen”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Ook nu willen we onze bijdrage leveren. Als er nood is aan opvangplaatsen zal er via het Lokaal Opvang Initiatief een geschikte woning gezocht worden.”