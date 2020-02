Deinze investeert een half miljoen euro in meer groen: “Een boom voor iedere inwoner” Anthony Statius

24 februari 2020

15u19 0 Deinze De stad Deinze voorziet de komende vijf jaar een half miljoen euro in meer groen. Er werd een bomenplan opgemaakt en het streefdoel is om tegen het einde van de legislatuur 43.500 bomen te planten, een voor elke inwoner van de fusiestad. “Bij het afleveren van sommige bouwvergunningen zal het planten van een boom verplicht worden; de boom wordt betaald door de stad”, zegt milieuschepen Filip Vervaeke (Open Deinze).

Minstens 43.500 planten bomen in zeventien dorpen. Dat is de ambitie van de stad Deinze voor deze legislatuur. Op de Markt van Deinze worden binnenkort alvast 25 platanen geplant die de grijze vlakte wat groener moeten maken. De groene ambities staan gebundeld in een bomenplan, dat ondertussen al groen licht kreeg op de gemeenteraad.

“In dit bomenplan staat de visie van Deinze over het aanplanten van nieuwe bomen, meer bepaald het planten van de juiste soorten op de juiste plaats”, zegt milieuschepen Filip Vervaeke (Open Deinze). “Daarnaast wordt er gezocht naar mogelijke locaties voor het aanplanten van een nieuw bos en tenslotte staat in het plan hoe we de bestaande én nieuwe bomen zo goed mogelijk kunnen onderhouden en behouden.”

“Voor de opmaak van dit bomenplan is 50.000 euro per jaar voorzien, dus 300.000 euro in totaal. Daarnaast werken we ook aan subsidies voor vergroening en ontharding. Zo stimuleren we het aanleggen van geveltuinen, een groepsaankoop van bloembollen en het adopteren van een boomspiegel, waarbij burgers de groene ruimte rond straatbomen kunnen beplanten en verzorgen. Daarnaast willen we ook bij het afleveren van sommige bouwvergunningen mensen verplichten om minstens een boom in de tuin te planten. De bomen worden betaald door de stad. Voor al deze subsidies is nog eens 43.000 euro per jaar voorzien, goed voor 258.000 euro in totaal. Zo komt het totale budget op meer dan een half miljoen euro voor meer groen in onze stad.”

“Het bomenplan is nog niet volledig af, maar ondertussen zijn we al tot actie overgegaan. Op de Markt van Deinze werden al putten gegraven voor 25 platanen, aan het Donzapark komt een generatietuin en op vrijdag 21 maart organiseren we een geboortebosactie. Samen met vdk bank BOS+ en de gezinsbonden van Nevele en Landegem planten we die dag een geboortebos aan op de site naast het voetbalveld van het voormalige SK Nevele langs Vaart Rechts. Alle kindjes die in 2017, 2018 en 2019 geboren zijn in het voormalige Nevele mogen er samen met hun familie een boom planten. De actie vindt plaats in twee delen en dit om 15 en om 17 uur. Inschrijven kan nog tot en met 4 maart en meer info vind je via www.deinze.be/geboortebos2020", besluit de schepen.”