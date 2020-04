Deinze Industrie zoekt laptops voor kansarme kinderen Anthony Statius

16 april 2020

10u58 1 Deinze Deinze Industrie vzw, de koepelorganisatie van alle bedrijven in Deinze, zoekt laptops om aan kwetsbare lagere schoolkinderen te schenken. “Door het coronavirus vallen ook zij terug op afstandsonderwijs, maar helaas hebben niet al deze jongeren een computer thuis”, zegt schepen van KMO, Industrie en IT Norbert De Mey (Open Deinze).

De oproep van de vzw Deinze Industrie is aanvullend op de actie van minister van onderwijs Ben Weyts, die zich richt op secundaire schoolkinderen.

“Het niet hebben van een laptop is voor bepaalde kinderen een ontbrekende schakel om leerstof op te pikken en zo aan te sluiten op het werkveld later”, zegt schepen Norbert De Mey. “Daarom doe ik beroep op het werkveld door met Deinze Industrie bedrijven op te roepen om laptops weg te schenken. Gelukkig mogen we voor de software beroep doen op de expertise van VTI Deinze en kunnen we de juiste mensen kinderen bereiken via de welszijnsorganisaties de Zonnebloem in Nevele, vzw Contactcentrum Deinze (Voedselbank) en De Regenboog Deinze. We zijn ons ervan bewust dat een laptop niet alles oplost en dat een gerichte aanpak bijzonder belangrijk is, maar essentieel basismateriaal is zeker nodig.”

“Bedrijven die oude, maar nog werkende laptops hebben kunnen zich melden bij info@deinzeindustrie.be. De laptops kunnen veilig ingeleverd worden bij VTI Deinze en dit op 20, 21 en 27 april”, besluit de schepen.