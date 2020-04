Deinze Industrie brengt veiligheidsmaatregelen op de werkvloer in beeld Anthony Statius

23 april 2020

09u17 0 Deinze Deinze Industrie vzw brengt veiligheidsmaatregelen op de werkvloer in beeld. Aan de hand van een instructiefilmpje in het maatwerkbedrijf Demival wil men andere bedrijven helpen.

In samenwerking met maatwerkbedrijf Demival, waar intussen de helft van de 600 werknemers met aangepaste maatregelen terug is gestart, heeft Deinze Industrie, de koepelorganisatie voor alle bedrijven in Deinze, een demofilm gemaakt met veiligheidsmaatregelen.

“De maatregelen werden ingedeeld in drie groepen: afstand houden, bescherming en ontsmetting”, zegt coördinator Yannic Demeyer. “Het zijn maatregelen die elk bedrijf en sector aangepast volgens de infrastructuur kan inzetten. Het is een kwestie van planning, discipline en aanpak. We zijn ervan overtuigd dat werken en ondernemen nog voor lange tijd anders zal moeten, willen we met zijn allen de economie duurzaam en veilig terug op gang trekken. Het zal moeten, want anders wordt de economische én menselijke schade te groot.”

De demo-film kan bekeken worden via www.deinzeindustrie.be.