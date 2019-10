Deinze heeft haar eigen Monopoly-spel: “Straten kopen in zeventien deelgemeenten” Vanaf 31 oktober is ‘Deinzopoly’ te verkrijgen bij AD Delhaize Deinze Anthony Statius

17 oktober 2019

19u43 0 Deinze De Markt en de Tolpoortstraat zijn te koop, zij het enkel met Monopoly-geld. Het team van AD Delhaize Deinze werkte maandenlang aan een Deinse versie van het populairste bordspel ter wereld en vanaf 31 oktober kan je dit ‘Deinzopoly’ daar ook exclusief kopen. “Van Poesele tot Petegem, uit alle zeventien deelgemeenten kan je een straat kopen”, zegt Sam Dewitte, zaakvoerder van AD Delhaize Deinze.

Na Brugge, Gent en Roeselare heeft nu ook Deinze een eigen versie van Monopoly. Niet zo evident, want Hasbro, de Amerikaanse spelfabrikant achter Monopoly, geeft jaarlijks maar aan enkele steden of gemeenten de toelating om een eigen versie van het bordspel te ontwikkelen. Voor de Leiestad kwam de vraag van AD Delhaize Deinze.

“Deinze en Nevele zijn op 1 januari 2020 één jaar gefusioneerd en als fiere Deinzenaren zochten we hoe we dit op een gepaste manier kunnen vieren”, zegt Sam Dewitte, zaakvoerder van AD Delhaize. “We dachten aan een eigen versie van het gekende gezelschapsspel Monopoly en we zijn bijzonder blij met het resultaat. Samen met de stad Deinze hebben we maanden gewerkt aan het uitkiezen van straten en bezienswaardigheden die zeker in het spel moesten opgenomen worden. Het is niet evident om alles op een juiste manier in kaart te brengen en geen enkele plaats te vergeten.”

“Centraal op het speelbord zien we het kasteel Ooidonk en bij alle 22 straten staan foto’s”, zegt Sam. “Het speelbord is uiteindelijk zo opgemaakt dat elke deelgemeente van de nieuwe stad aan bod komt. De volgorde en de waarde van de straten is bepaald op basis van het aantal inwoners van elke deelgemeente. Zo beginnen we bij Poesele, de kleinste deelgemeente, en gaan we verder tot het stadscentrum. Als duurste straten hebben we de Markt in Deinze en de Cyriel Buyssestraat in Nevele genomen, maar verder vind je ook Berg in Meigem en de Ooidonkdreef terug. Aangezien er 17 deelgemeenten zijn en we 22 ‘straten’ nodig hadden, zijn deze aangevuld met enkele bekende plaatsen zoals Vaart Linkeroever. In Monopoly zijn er vier stations en naast de bestaande stations van Deinze, Landegem en Hansbeke hebben we er het vroegere station van Astene aan toegevoegd. Aan sommige dingen, zoals de kansvragen, de gevangenis of de pionnen mochten we niets veranderen.De Deinse editie van het spel blijft trouw aan het originele concept, maar kreeg inhoudelijk en grafisch een Deins jasje aangemeten. Zo werden de foto’s genomen door Deinzenaar Louis Bruyneel.”

“Het spel is alleen te koop in AD Delhaize Deinze”, zegt Geert Dewitte. “Je kan het verkrijgen via een spaaractie. Per aankoopschijf van 10 euro krijg je een zegel, vanaf 15 zegels is je spaarkaart vol en dan kan je het bordspel aankopen voor 32,95 euro. Als je niet wenst te sparen kan je het bordspel kopen voor 49,95 euro. De actie start op donderdag 31 oktober en loopt zolang de voorraad strekt. Er werden 4.000 exemplaren gemaakt.”

Meer info via 09/386.05.71, sam@delhaizedeinze.be of www.delhaizedeinze.be.