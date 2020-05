Deinze heeft beste fietsrapport van de regio: “Enkel gewestwegen blijven een pijnpunt” Anthony Statius

26 mei 2020

14u07 1 Deinze In een enquête van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de Fietsersbond haalt Deinze de hoogste score in de regio Meetjesland-Deinze. Met een totaalscore van 78,3 op 100 is de Leiestad in de categorie ‘middelgrote gemeenten met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 inwoners’ de tweede beste leerling van de klas.

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de Fietsersbond organiseerden in oktober vorig jaar een publieksbevraging bij 24.394 fietsers in Vlaanderen. In de enquête peilt men naar de tevredenheid van de inwoners over het fietsbeleid en de fietsinfrastructuur in hun stad of gemeente. De rapporten van alle steden en gemeenten zijn te raadplegen via www.fietsgemeente.be/fietsrapporten.

In de regio Deinze-Meetjesland scoort enkel Deinze met 78,3% boven het Vlaamse gemiddelde van 60%. De gemeenten Maldegem (55,2%), Aalter (45,9%), Lievegem (60,5%), Evergem (49,3%) en Assenede (50,43%) scoren onder het Vlaamse gemiddelde. Voor de stad Eeklo en de gemeenten Zelzate, Kaprijke, Zulte en Sint-Laureins werd geen rapport opgesteld, want daar verzamelde men geen 50 enquêtes.

Aangenaam fietsen

Deinze behaalt met haar score van 78,3% de tweede plaats in de ranking van de 72 Vlaamse steden en gemeenten in de categorie middelgroot (tussen 20.000 en 50.000 inwoners). Van de 413 Deinzenaren (0,9%) die de peiling invulden, vindt het merendeel dat het aangenaam en comfortabel fietsen is in de Leiestad en dat het bestuur fietsen aanmoedigt. Fietsroutes worden er ook duidelijk gecommuniceerd en als een straat wordt heraangelegd, dan wordt de staat van het fietspad ook meestal verbeterd. Mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne (CD&V) is een tevreden man: “Er werden de voorbije jaren heel wat nieuwe fietspaden aangelegd, maar onze hoge score hebben we ook te danken aan het onderhoud van onze bestaande fietspaden. Beschadigde fietspaden worden zoveel mogelijk hersteld en daarnaast zetten we tijdens de wintermaanden in op het strooien van alle fietspaden in onze stad. We voerden ook een fietszone in in de centrumstraten van Deinze en vanaf 1 juli doen we hetzelfde in Nevele.”

Grootste pijnpunt

“Er zijn natuurlijk ook verbeteringen mogelijk, zowel op gemeentelijke wegen als op gewestwegen”, vervolgt de schepen. “Zo moet er een betere fietsverbinding komen in de Brugstraat tussen Grammene (Deinze) en Machelen (Zulte) en ook op Vaart Linkeroever moet het fietspad doorgetrokken worden van Meigem tot in Landegem. Het grootste pijnpunt blijft echter de gewestelijke fietsinfrastructuur. Het is frustrerend dat er in tien jaar tijd slechts op een plaats een fietsproject werd gerealiseerd, namelijk aan de Karel Picquélaan. Ik pleit er al langer voor dat de bevoegdheid voor het aanleggen van fietspaden langs gewestwegen wordt overgeheveld van het Vlaamse Gewest naar de lokale besturen. Zo zou alles veel sneller gerealiseerd kunnen worden.”